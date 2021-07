Mädness & Döll

Das Konzert findet im Rahmen des Sturm und Klang Festivals statt.

Jeder sagt Bruder heutzutage – nur Mädness und Döll können gar nicht anders. Gemeinsame Ideale, gemeinsame DNA und Rap-Skills, die dich Blut und Wasser schwitzen lassen. „Ich und mein Bruder“ ist nun, mit jahrelanger Erfahrung im Rücken, der nächste Schritt: das gemeinsame Album von Mädness und Döll.

Schon in den ersten Zeilen des Albums spricht Döll von »etwas, das wir unumgänglich teilen«, und hat damit in mehr Dimensionen recht, als er vielleicht meint. Die Brüder teilen mehr als Verwandtschaft: In ihrer mittlerweile aufgelösten Darmstädter WG durchlebten sie eine Phase der Unsicherheit, die im krassen Gegensatz zur enthusiastischen Szenerezeption ihrer 2014 erschienenen Solo-EPs stand.Während Mädness auf »Maggo« noch eine Entspanntheit an den Tag legte, die verriet, dass Rap nach drei eigenen Alben für seine Zukunft keine große Rolle mehr spielen müsste, war Dölls »Weit entfernt« ein großer Wurf, der vermittelte: Hier fängt jemand gerade erst an, seine Geschichte zu erzählen.

So unterschiedlich die Gründe für die folgende, relative Stille gewesen sein mögen – auf »Ich und mein Bruder« erfährt man einiges darüber –, so wichtig war es, gemeinsam neue Motivation zu finden. Wichtig ist dafür die andere Bedeutung des Teilens: Mädness und Döll öffnen sich und teilen sich mit, teilen ihre Erfahrungen. Ihr Verständnis von Rap als Medium ist genau das: diese Dinge müssen raus.Was das Album ausmacht, ist das Umdeuten der eigenen Situation und der Optimismus des gemeinsamen Schritts – aus der bisherigen Umgebung in eine neue Komfortzone. Mit dem Signing bei Four Music und der fast durchweg ausverkauften »Halleluja«-Tour von Audio88 & Yassin, die Mädnessund Döll als fester Bestandteil der Show begleiten, festigt sich das Gefühl neuer Ernsthaftigkeit inSachen Musik. Alles fühlt sich wieder richtig an für das Duo.