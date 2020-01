MÄDNESS möchte raus. Raus aus der Konsumverliebtheit, raus aus der ewigen digitalen Selbstoptimierung und raus aus der vermeintlichen Komfortzone einer zerfaserten, toxischen Szene, die am Ende doch meist Zeitgeist und Ego über alles stellt.

Aber um diese Szene soll es hier gar nicht gehen. Wenn MÄDNESS draußen ist, wo die Luft frisch ist und der Blick weit, definiert er sich längst nicht mehr über irgendein Dagegensein. Es ist nur so: Das Rapgame, wie es sich gegenwärtig darstellt, braucht er nicht mehr. Dass er das Handwerk beherrscht wie nur wenige Andere hierzulande, ist in Fachkreisen Konsens. Doch ist Rap, das Vehikel, für MÄDNESS heute längst nicht mehr so interessant wie der Weg, den es damit zurückzulegen gilt. "OG", sein jüngstes Soloalbum, ist der erste Meilenstein auf diesem Weg.

Anknüpfend daran geht es natürlich auch im Februar 2020 auf große "OG" TOUR 2020.