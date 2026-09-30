Was bedeutet es heute, als Mann älter zu werden? Welche Veränderungen bringt diese Lebensphase mit sich – und welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich?

Prof. Dr. Eckart Hammer (*1954) gilt als einer der führenden Wissenschaftler zum Thema „Männer und Altern“. Der renommierte Sozialgerontologe stellt die Erkenntnisse aus seinem Buch „Männer altern anders“ in einem lebendigen, reich bebilderten und unterhaltsamen Vortrag vor. Wissenschaftlich fundiert, praxisnah und mit einer guten Portion Humor zeigt er, wie Männer den Übergang in die zweite Lebenshälfte bewusst und positiv gestalten können. Die lebensfrohe, hoffnungsvolle Generation 50+ ist in aller Munde – doch im Gegensatz zu den Frauen sind Männer über 50 noch weitgehend unerforschte Wesen.

Dabei hält gerade diese Lebensphase zahlreiche Fallen für das männliche Selbstverständnis bereit: Bedeutet das Nachlassen der körperlichen Leistungsfähigkeit das Ende der Männlichkeit? Gibt es ein Leben nach der Berufstätigkeit? Welche Freiräume und Chancen bieten sich – und was lässt man besser sein? Fest steht: Noch nie hatte man(n) so viele Möglichkeiten wie heute, den neuen Lebensabschnitt zu gestalten – und noch nie musste man sich mit dieser späten Freiheit so intensiv beschäftigen.

Der Vortrag wird von der Koordinatorin für Soziales der Stadt Crailsheim in Kooperation mit dem Stadtseniorenrat Crailsheim e.V., dem Kreisseniorenrat Schwäbisch Hall sowie der vhs Crailsheim organisiert und durch das „Netzwerk gegen Einsamkeit & ungewolltes Alleinsein im Landkreis Schwäbisch Hall“ finanziell gefördert. Daher kann die Veranstaltung kostenfrei angeboten werden.

Eintritt frei, Anmeldung über die vhs erwünscht.