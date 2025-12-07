Die Herren der Witze, die Wassergucker der ersten Stunde: Fast jeder hat sie schon auf Instagram oder TikTok gesehen, wie sie am Hafen hocken und versuchen, sich gegenseitig mit ihren Witzen zum Lachen zu bringen.

Die Rede ist natürlich von Nico und Joschka, den zweibeinigen Witzmaschinen und unbestrittenen Herrschern der TikTok- und Instagram-Flachwitze. Ihre Geschichte? Na, sie haben ihre anfangs 150 Instagram-Follower auf astronomische 510.000 hochgekurbelt. Und bei TikTok? Da haben sie ihre 300 Follower gleich mal auf beeindruckende 750.000 aufgepumpt! Kein Kanal in Deutschland wächst schneller als der von diesen beiden Spaßkanonen!

Jetzt wird’s noch besser: Sie nehmen ihre Witze mit auf die Live-Bühne! Und für alle, die das Glück haben, eines der heiß begehrten Tickets zu schnappen, wird es ein Augenschmaus, denn diese beiden können definitiv mehr als nur Witze erzählen.

„Männer, die aufs Wasser starren LIVE“: Jetzt gehen sie auf große Fahrt! Bereitet euch auf eine Flutwelle des Humors vor!