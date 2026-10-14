Die Klimakrise zählt zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit – mit weitreichenden ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen.

Dabei entscheidet nicht allein wissenschaftliche Erkenntnis über Handlungsbereitschaft, sondern ebenso die Art und Weise, wie über den KlimaDer Referent Christian Stocker ist promivierter Kognitionspsychologe, Wissenschaftsjournalist und Professor für Digitale Kommunikation an der HWH Hamburg. Unter anderem mit dem SPIEGEL-Bestseller "Männer, die die Welt verbrennen" hat er sich als einer der profiliertesten Sachbuchautoren Deutschlands etabliert.wandel gesprochen wird: In den Medien, in politischen Debatten und im Spannungsfeld wirtschaftlicher Interessen.