Seit über 30 Jahren stehen die Männer ohne Nerven für handgemachte, ehrliche und energiegeladene Livemusik.

Mit Wurzeln im klassischen Rock und tiefen Ausläufern in Blues, Rhythm ’n’ Blues und Soul bringt die sechsköpfige Band ein musikalisches Erlebnis auf die Bühne, das direkt in Bauch, Beine – und ins Herz geht. Mit einem umfangreichen Repertoire aus Klassikern und musikalischen Perlen interpretieren die Männer ohne Nerven Songs, die unter die Haut gehen – roh, authentisch und voller Spielfreude.

Die langjährige Bühnenpräsenz der Musiker ist in jedem Ton spürbar: Jeder Auftritt ist ein echtes Erlebnis – für Fans der guten alten Rockmusik ebenso wie für ein neues Publikum, das ehrliche Musik zu schätzen weiß.