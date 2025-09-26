Männer und andere (Kata) Strophen im Leben einer Frau

…welche Frau kennt das nicht?

Die gebürtige Niederrheinländerin Daniela Michel ist sowohl Schauspielerin, als auch Sängerin und Sprecherin.

Den Kampf allem gerecht zu werden. Den eigenen Bedürfnissen, den Erwartungen der Gesellschaft, Bemühungen um die Karriere, den Enttäuschungen der Liebe , nebenbei noch putzen, waschen, Sport treiben und zu allem Überfluss gibt es immer die eine Tante, die einem schonungslos unter die Nase reibt, dass man den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht geworden ist. Da hilft nur durchatmen und die Nerven behalte.

Mit viel Humor und begleitet von eingängigen Songs nimmt sich Daniela Michel dieses Themas an und präsentiert einen Ausschnitt des Lebens einer Frau – Mitte 30, unverheiratet, kinderlos.

Ein spritzig-witziger Abend aus der Feder der Künstlerin selbst.