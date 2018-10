Frauen suchen Liebe, Zärtlichkeit und Nähe, Männer den Sex.

Diese und andere Vorurteile sind in aller Munde. Männliche Sexualität: was ist das, was wollen wir Männer und wie sprechen wir über Sexualität mit der Partnerin? Wie gehen wir mit Störungen der männlichen Sexualität um?

Mit Informationen, Antworten und Unterstützung bzgl. Ihrer Fragen möchten wir Sie in unserem Vortrag stärker machen.

Referent

Ulrich Preuß, Dipl. Pädagoge, Systemischer Familientherapeut, Mediator