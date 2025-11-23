Männerkochkurs – gemeinsam am Herd

VHS-Kurs

bis

Grundschule Eutendorf-Ottendorf Hohbühl 2, 74405 Gaildorf

Nach einem Aperitif bereiten wir gemeinsam als Vorspeise einen leckeren, gebratenen Ziegenkäse im Speckmantel mit gerösteten Nüssen und kunterbuntem Salat zu.

Als Hauptgang gibt es hausgemachte Bandnudeln auf Putenrouladen in Rahmsauce und als leckeren Abschluss gibt es ein Dessert im Glas.

Im Anschluss genießen wir unser Menü in schönem Ambiente zusammen mit einem kühlen Glas Bier.

Mitbringen: Kochschürze, Vorratsbehälter für Reste.

