× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Mit Udo Hauenstein & Winnie Schniepp.

Udo Hauenstein und Winnie Schniepp begeben sich mit ihrem Programm auf eine Reise von den Anfängen des Mississippie-Delta-Blues zum „modernen“ Chicago-Blues und möchten so die unterschiedlichen Stilrichtungen dieser besonderen Musik dem Publikum näherbringen.

Bei einer Blues-Session im Club 88 in Schorndorf begegneten sich die beiden Musiker im Frühjahr 2011 zum ersten Mal. Schon bald war das Duo mit viel Spielfreude und Begeisterung in Richtung Blues und Boogie – aber auch mit eigenen Songs unterwegs.

Udo Hauenstein (Gesang, Gitarre, Bluesharp) ist seit vielen Jahren in Sachen Blues, Bluesrock und vielem mehr in unterschiedlichen Formationen unterwegs. Er orientiert sich u.a. an der Musik von B.B.King, Ronnie Earl – aber auch an den traditionellen Bluessongs von Robert Johnson und Big Bill Broonzy.

Winnie Schniepp (Piano, Keys) erlernte zunächst klassisches Piano. Doch bald reizten ihn Blues, Boogie, Barrelhouse, Jazz in der Art von Champion Jack Dupree und vielen anderen.