Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der Corona-Pandemie noch nicht sicher ist, wann der Männerschuppen wieder starten kann. Bitte informieren Sie sich über die Termine im VERA-Büro unter Tel.: 07153 / 9282288.

Männerschuppen: Ein Angebot für dementiell veränderte Männer

VERA möchte in Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe Wernau und SOFA ein Angebot für dementiell veränderte Menschen etablieren: Männer mit Demenz, die noch in ihrer Häuslichkeit leben, sollen die Möglichkeit bekommen, ihr handwerkliches Geschick in einem angeleiteten Angebot einzubringen. Rüdiger Wagner als ausgebildeter Schreiner und gelernte Betreuungskraft wird das Angebot „Männerschuppen in Wernau“ leiten. Unterstützt wird er von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Angebot startet am 03.03.2020 im Seniorenzentrum St. Lukas, 4.Stock

Immer am 1. Dienstag des Monats von 9-12 Uhr mit gemeinsamem Vesper

Unkostenbeitrag 12 Euro

Information und Anmeldung bei Andrea Schmid unter 07153-9282288 oder Andrea.Schmid@keppler-stiftung.de