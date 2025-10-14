Männlich? Weiblich? Divers! - ein Vortrag zur Transidentität

Vortrag mit Dr. phil. Dipl.-Psych. Martina Holdreich, Leitende Psychologin Psychotherapeuthisches Zentrum Kitzberg-Klinik, am Dienstag, 14. Oktober um 19:30 Uhr im Kurhaus – Kursaal.

Was bedeutet es, sich jenseits der traditionellen Geschlechtergrenzen zu bewegen? Der Vortrag „Männlich? Weiblich? Divers!“ nimmt Sie mit in die Lebensrealitäten transidenter Menschen und beleuchtet die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten.

Im Fokus stehen Fragen zu Identität, gesellschaftlicher Akzeptanz und rechtlicher Anerkennung: Wie entwickeln Menschen ein authentisches Selbstverständnis jenseits von „männlich“ oder „weiblich“? Welche Herausforderungen und Hürden begegnen ihnen im Alltag, und wie können wir gemeinsam zu einer inklusiveren Gesellschaft beitragen?

Mit persönlichen Perspektiven, wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Impulsen öffnet dieser Vortrag den Raum für Reflexion, Verständnis und Dialog.

Der Vortrag „Männlich? Weiblich? Divers! Ein Vortrag zum Thema Transidentität“ findet in der Reihe „InSight - Psychologie im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.