Märchen – vom Vorlesen zum Erzählen

Insbesondere beim Vorlesen mit Kindern machen viele Ehrenamtliche die Erfahrung, dass Lesen und Erzählen Hand in Hand gehen. In diesem Seminar lernen Sie am Beispiel von zwei Märchen der Brüder Grimm, wie dies gelingen kann. Dabei stehen Übungen für eine gute Betonung und ein angemessenes Sprechtempo im Fokus, um die Inhalte der Geschichten bildhaft und lebendig werden zu lassen. Durch das Erzählen von Geschichten unterstützen Sie die Entwicklung der Fantasie der Kinder und fördern so deren Wortschatz.

Für Menschen, die sich im Projekt Leselust engagieren oder in anderen Kontexten ehrenamtlich vorlesen. Wenn möglich, bitte die Märchen „Sterntaler“ und „Frau Trude“ der Brüder Grimm

mitbringen. Bitte wählen Sie einen der beiden Termine aus und geben Sie diesen bei der Anmeldung an.

Referentin: Renate Hausmann, Sprecherzieherin

Ort: Altes Rathaus, Rathausstraße 6, Reutlingen

Anmeldung: Abteilung für Ältere/Sozialamt der Stadt Reutlingen, Telefon: 07121 303-2300, E-Mail: abteilung.aeltere(at)reutlingen.de