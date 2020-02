Märchen bei Viertele und Kerzenschein

Vom hölzernen Adler ist ein russisches Märchen vom Zarensohn, dem Zarewitsch, der in Vaters Gemächern einen hölzernen Adler findet, ein wunderliches Fluggerät, das einst ein tüchtiger Tischler für den Gebieter über Rußland angefertigt hatte.

Der Zarewitsch flattert damit bis nach Frankreich, landet am königlichen Hof von Ludwig XV., auf gut schwäbisch "Louis Käs". Dort befreit er die Königstochter, ein in Ungnade gefallenes "mißratenes Stück" aus dem Gefängnisturm und nimmt sie mit nach Hause – an den Hof des Zaren.

Modernes Figurentheater verzichtet darauf, die Zuschauer auf einen kleinen Guckkasten starren zu lassen, nur damit die Fädenzieher schön im Hintergrund bleiben. Als Bühnenaufbau dient Veit Utz Bross ein museumsreifer alter Handkarren. Er bezieht den ganzen Bühnenraum mit ein, wird zum Darsteller in doppelter Hinsicht, wenn er als Erzähler nach vorne tritt oder mit der Balalaika ein paar Takte zur Einstimmung spielt. Aus dem Puppenspiel wird ein Szenarium, ein meisterliches Spiel mit mehreren Darstellungsformen. Jeder sieht, wie es gemacht wird und trotzdem entführt diese Aufführung die Zuschauer in die Zauberwelt der Illusion.