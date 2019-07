An zahlreichen Informationsständen können Eltern sich wertvolle Tipps holen, worauf zu achten ist, damit ihre Kinder gut zur Schule kommen. Währenddessen können die Kinder an vielen Lern- und Mitmachstationen den sicheren Schulweg spielerisch erleben.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs machen sich wieder Tausende von Schülerinnen und Schüler auf den Weg in ihre Schule. Damit sie dort sicher und gesund ankommen, organisiert das Polizeipräsidium Ludwigsburg zusammen mit zahlreichen Partnern und dem Blühenden Barock am 14. und 15. September 2019 die Sonderveranstaltung „Sicher und gesund zur Schule“ im Rahmen der diesjährigen Kürbisausstellung im Blühenden Barock.

„Sicher und gesund zur Schule“ beginnt schon zuhause: Gerade in der dunklen Jahreszeit ist helle Kleidung mit Reflektoren zur besseren Erkennbarkeit ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Der Schulranzen-Check zeigt, was Kinder sinnvollerweise mit oder besser nicht mit sich führen sollten, und ob der Ranzen körpergerecht passt. Ein gesundes Pausenbrot darf natürlich nicht fehlen. Idealerweise gehen Kinder zu Fuß zur Schule, der „Bus auf Räder“ ist ein Projekt, um den Schulweg sicherer zu machen. Wer das Fahrrad nutzt, sollte das nie ohne Helm tun. Wie ein verkehrssicheres Fahrrad und ein guter Fahrradhelm aussehen und funktionieren sollten, zeigen die Experten der Polizei. Selbst wahrnehmbar ist auch der „tote Winkel“ eines LKW, in dem ein Kind samt Fahrrad kurzfristig für den Fahrer unsichtbar werden kann. Im häufig genutzten „Elterntaxi“ müssen Kindersitz und richtiges Anschnallen stimmen. Was dabei zu beachten ist, zeigt die Polizei.

Ein kostenloser Sehtest ermöglicht die Überprüfung des Sehvermögens und mit einem einfachen Experiment können Eltern erleben, welch eingeschränkten Tunnelblick oft Kinder haben.

Die zahlreichen Mitmach-Aktionen aller Partner bieten viel Bewegung: ob Bobbycar-Parcours, Pedalo oder Kürbisrennen. Und wer von den Kindern alle Stationen angelaufen ist, bekommt zur Belohnung einen Kürbis und kann an einer Verlosung teilnehmen. Also, besuchen Sie mit Ihren Kindern an diesem Wochenende die Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg, damit Ihre Kinder „Sicher zur Schule“ kommen!