Märchen für alle im Blühenden Barock

Es war einmal ... So fangen die meisten uns bekannten Märchen an. Dass Märchen aber gerade auch in der heutigen Zeit aktuell sind, beweist einmal mehr unser traditioneller Märchenerzähler Hermann Büttner.

Lauschen Sie zwischen 14.00 und 16.00 Uhr durchgehend den spannenden und faszinierenden Erzählungen Hermann Büttners, der bei jedem seiner Auftritte in unserem Aktionshaus des Märchengartens neben den Kleinen auch die Großen zu begeistern weiß. All die bekannten Märchen hat Herr Büttner selbstverständlich vollkommen verinnerlicht, aber auch eine Vielzahl weitgehend weniger bekannter Märchen befinden sich in seinem unglaublich großen Repertoire.

Heute liegt der Hauptaugenmerk auf dem Märchen "Daumensdick", aber wer weiß, vielleicht schleicht sich noch die eine oder andere Märchengestalt in die Geschichte...

Schauen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich in ein Land der Märchen entführen, wie es in der heutigen Zeit leider immer weniger bekannt ist. Dies ist leider die letzte Vorstellung von Herrn Büttner in diesem Jahr. Doch wer weiß, vielleicht wird er unsere Besucher auch im kommenden Jahr in das Land der Märchen entführen...