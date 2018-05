Märchenfest

Einmal im Jahr sprengt der Märchengarten im Blühenden Barock seinen ihm gegebenen Rahmen und breitet sich im gesamten Blühenden Barock aus.

So wird sich auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Märchen seinen Weg aus dem Märchengarten bahnen und Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann ziehen.

Auf einem eigens hierfür konzipierten und zusammengestellten Märchenpfad durchleben die Kinder (6-12J) an unzähligen fantasievoll gestalteten und abwechslungsreichen Aktionspunkten das "Jahresmärchen" von Anfang bis Ende und dürfen es in all seinen Facetten erleben. Ob Malen, Balancieren, Wandern - Basteln, Kriechen, Werfen - oder, oder, oder – nur mit Geschicklichkeit, Ausdauer, Fingerspitzengefühl und Mut lassen sich die Aufgaben lösen, bis am Ende eventuell sogar ein märchenhafter Schatz auf einen oder mehrere Glückliche wartet. Sicher sei jedoch, dass alle Sinne gefordert sind.