Märchen im Burgturm: Von Rosen

Schon seit einigen Jahren kehrt regelmäßig Leben in den Lauffener Burgturm ein: Die Lauffener Märchenfreunde um Heide Böhner lesen dort Märchen.

Einen wahren Geschichtenschatz haben sie dafür gehoben – die Märchenliteratur scheint geradezu unerschöpflich zu sein.

Lauschen Sie diesen Geschichten der Märchenfreunde bei Gebäck und Tee.

Achtung: Wegen der Baustelle Rathausbrücke findet die Märchenlesung ab September 2025 in der Stadtbücherei (Bahnhofstr. 54) statt.

Kosten: Der Eintritt ist frei.

Um Spenden für Kinderhilfsprojekte wird gebeten.