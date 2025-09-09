Märchen im Burgturm: Von Rosen

Rathausburg Lauffen am Neckar Rathausstr. 10, 74348 Lauffen am Neckar

Schon seit einigen Jahren kehrt regelmäßig Leben in den Lauffener Burgturm ein: Die Lauffener Märchenfreunde um Heide Böhner lesen dort Märchen.

Einen wahren Geschichtenschatz haben sie dafür gehoben – die Märchenliteratur scheint geradezu unerschöpflich zu sein.

Lauschen Sie diesen Geschichten der Märchenfreunde bei Gebäck und Tee.

Achtung: Wegen der Baustelle Rathausbrücke findet die Märchenlesung ab September 2025 in der Stadtbücherei (Bahnhofstr. 54) statt.

Kosten: Der Eintritt ist frei.

Um Spenden für Kinderhilfsprojekte wird gebeten.

