Märchen im Burgturm: Von Bären

Schon seit einigen Jahren kehrt regelmäßig Leben in den Lauffener Burgturm ein: Die Lauffener Märchenfreunde um Heide Böhner lesen dort Märchen.

Einen wahren Geschichtenschatz haben sie dafür gehoben – die Märchenliteratur scheint geradezu unerschöpflich zu sein.

Lauschen Sie diesen Geschichten der Märchenfreunde bei Gebäck und Tee.

Achtung: Da die Brückenbaustelle auf 2026 verschoben werden musste, finden die Märchenlesungen im zweiten Halbjahr 2025 nun doch wie gewohnt im Turm der Rathausburg (Rathausstr. 10) statt.