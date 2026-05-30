Märchenlesung für Erwachsene: Vom Meer

Rathausburg Lauffen am Neckar Rathausstr. 10, 74348 Lauffen am Neckar

Schon seit einigen Jahren kehrte regelmäßig Leben in den Lauffener Burgturm ein: Die Lauffener Märchenfreunde um Heide Böhner lasen dort Märchen.

Einen wahren Geschichtenschatz haben sie dafür gehoben – die Märchenliteratur scheint geradezu unerschöpflich zu sein.

Lauschen Sie diesen Geschichten der Märchenfreunde bei Gebäck und Tee.

Achtung: Wegen der Baustelle Rathausbrücke ab März 2026 finden die Märchenlesungen ab März 2026 in der Stadtbücherei (Bahnhofstr. 54) statt.

Um Spenden für Kinderhilfsprojekte wird gebeten.

Info

Rathausburg Lauffen am Neckar Rathausstr. 10, 74348 Lauffen am Neckar
Vorträge & Lesungen
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