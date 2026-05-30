Märchenlesung für Erwachsene: Vom Meer

Schon seit einigen Jahren kehrte regelmäßig Leben in den Lauffener Burgturm ein: Die Lauffener Märchenfreunde um Heide Böhner lasen dort Märchen.

Einen wahren Geschichtenschatz haben sie dafür gehoben – die Märchenliteratur scheint geradezu unerschöpflich zu sein.

Lauschen Sie diesen Geschichten der Märchenfreunde bei Gebäck und Tee.

Achtung: Wegen der Baustelle Rathausbrücke ab März 2026 finden die Märchenlesungen ab März 2026 in der Stadtbücherei (Bahnhofstr. 54) statt.

Um Spenden für Kinderhilfsprojekte wird gebeten.