Märchen im Turm - Märchenreise um die Welt

Spaziergang

Märchenturm am Rothenburger Weiher Martin-Luther-Straße 29 Dinkelsbühl

Auf unserem Weg rund um die romatische Altstadt Dinkelsbühl lauschen Sie den kurzweiligen Geschichten aus aller Welt und genießen traumhafte Ausblicke. Willkommen sind kleine und große Märchenfreunde ab 5 Jahren.

Nur mit Anmeldung unterTelefonnummer: 01778989221

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vorher.

Gerne können Märchenveranstaltungen und Stadtführungen mit Märchen und Legenden bei Iris Wehlte gebucht werden, beispielsweise für festliche Anlässe wie Geburtstage, sowie für Schulklassen und Reisegruppen.

Info

Märchenturm am Rothenburger Weiher Martin-Luther-Straße 29 Dinkelsbühl
Kinder & Familie
01778989221
Google Kalender - Märchen im Turm - Märchenreise um die Welt - 2025-10-12 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Märchen im Turm - Märchenreise um die Welt - 2025-10-12 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Märchen im Turm - Märchenreise um die Welt - 2025-10-12 17:00:00 Outlook iCalendar - Märchen im Turm - Märchenreise um die Welt - 2025-10-12 17:00:00 ical

Tags