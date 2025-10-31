Märchen im Turm

Märchenturm am Rothenburger Weiher Martin-Luther-Straße 29 Dinkelsbühl

Im romantischen Ambiente eines Turmes der Stadtmauer von Dinkelsbühl erzählt die Märchenerzählerin Iris Wehlte Geschichten zum Träumen und Nachdenken, zum Innehalten und zum Zur-Ruhe-Kommen.

Willkommen sind kleine und große Märchenfreunde ab 5 Jahren.

Nur mit Anmeldung unterTelefonnummer: 01778989221

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vorher.

Gerne können Märchenveranstaltungen und Stadtführungen mit Märchen und Legenden bei Iris Wehlte gebucht werden, beispielsweise für festliche Anlässe wie Geburtstage, sowie für Schulklassen und Reisegruppen.

Kinder & Familie
01778989221
