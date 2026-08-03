Märchen im Turm

Märchenturm am Rothenburger Weiher Martin-Luther-Straße 29 Dinkelsbühl

Im romantischen Ambiente eines Turmes der Stadtmauer von Dinkelsbühl erzählt die Märchenerzählerin Iris Wehlte Geschichten zum Träumen und Nachdenken, zum Innehalten und zum Zur-Ruhe-Kommen.

Willkommen sind kleine und große Märchenfreunde ab 5 Jahren.

Nur mit Anmeldung unterTelefonnummer: 01778989221

Anmeldung bis spätestens 2 Tage vorher.

Gerne können Märchenveranstaltungen und Stadtführungen mit Märchen und Legenden bei Iris Wehlte gebucht werden, beispielsweise für festliche Anlässe wie Geburtstage, sowie für Schulklassen und Reisegruppen.

Info

Märchenturm am Rothenburger Weiher Martin-Luther-Straße 29 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
01778989221

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