Orgelherbst - Das zweite Orgelherbstkonzert gestaltet Burkhard Ascherl aus Bad Kissingen

Ascherl studierte Kirchenmusik und Orgel bei Prof. Günther Kaunzinger an der Hochschule für Musik in Würzburg. 1985 war er Preisträger beim Orgelwettbewerb der "Musikalischen Akademie". 1989 legte er das Meisterklassendiplom als Organist ab. Zunächst Kantor in Lohr, ging er 1988 als Organist und Chorleiter an die St.-Matthias-Kirche in Berlin-Schöneberg, wo er auch als Dozent an der dortigen Kirchenmusikschule und an der Hochschule der Künste eine Orgelklasse leitete. Seit 1993 ist er Stadtkantor in Bad Kissingen und künstlerischer Leiter des "Bad Kissinger Orgelzyklus". Orgelkonzertreisen führten ihn in fast alle Länder Europas und die USA. Das sehr abwechslungsreiche Konzertprogramm beinhaltet Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, Wolfgang Amadeus Mozart, Marco Enrico Bossi und Jacques Nicolas Lemmens.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Kirchenmusik an Sankt Laurentius sind willkommen.

Organist beim Abschlusskonzert des Bietigheimer Orgelherbstes ist Lucas Bastian aus Karlsruhe am Sonntag, 28. September, 19:00 Uhr.