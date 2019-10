Märchen in Mundart und japanisches Kamishibai

Erzähler Martin Rausch macht den Auftakt unserer Reihe „Kultur am Nachmittag“. Unter dem Motto „Märchen kennen keine Zeit“ präsentiert er seine Geschichten und Märchen. Seit über zwei Jahrzehnten begeistert Martin Rausch sein Publikum durch seine erdverbundene Sprache und seine unverfälschte Mundart. "Die tollsten Geschichten schreibt das Leben selbst", schwärmt der Erzähler. So darf man gespannt sein, wohin Martin Rausch sein Publikum entführt, denn sein Repertoire umfasst Märchen aus aller Welt. Von der Prinzessin aus dem Grimm‘schen Märchen, über Schwänke und Sagen bis hin zum tibetanischen Lama, der sich mit einem Zimmermann anlegt.

Am Nachmittag wird im EpFi nicht nur für Kinder gespielt, sondern auch für Erwachsene. In unserem neuen Erzählcafé sitzen wir in netter Runde bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammen, plaudern und hören Märchen und Geschichten.

Märchen enthalten die Weisheit der Völker, sie vermitteln universelle Werte und kulturelle Identität. Das Erzählen (nicht Vorlesen, sondern freies Erzählen!) und Zuhören ist ein Akt der Kommunikation, der gemeinsamen Konzentration, der Freude am gesprochenen Wort. Die Geschichten werden lebendig und einzigartig durch die Menschen, die sie erzählen.