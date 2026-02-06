Märchen trifft Kunst

Gudrun Böhm liest „Die Perlenkette der Königin“ (nordisch) von Anna Wahlenberg und leitet zum Malen der Bildmotive an. Für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren.

Märchen… sind ein uraltes Kulturgut, das in der einfachen Bildersprache oft versteckte Weisheiten vermittelt. Das kann auch Lebenshilfe bei kritischen Situationen im Leben Jugendlicher und Erwachsener sein. Für Senioren könnten die Märchenabende ein Anreiz sein, im Gespräch Erinnerungen auszutauschen und den geistigen Kontakt zwischen Jung und Alt zu pflegen.

Der Reutlinger Märchenkreis wurde im Herbst 1995 auf Initiative von Dr. med. Burkhard Rahn mit einem kleinen Gründerkreis ins Leben gerufen. Unser Bestreben ist, die Weisheit der alten Volksmärchen aus aller Welt durch berufene ErzählerInnen lebendig zu machen.