Zauberhafte Märchen an verwunschenem Ort

Märchen von Änderung und Entwicklung, von dunkel und hell, von kalt und warm. Die Veranstaltungen finden draußen im sanft beleuchteten Zaubergarten in der Alten Gasse 1 in Ludwigsburg statt. Bitte ziehen Sie sich warm an. Bitte bringen Sie eine Tasse mit. Es wird ein warmes Getränk ausgeschenkt, um die Hände zu wärmen.