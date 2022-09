Märchenerzählabend mit den Absolventinnen der Erzähler*innen-Ausbildung von Regina Huwald

Märchen und Geschichten aus aller Welt bis in die Nacht.

Zu diesem stimmungsvollen Abend laden am Samstag den 22.Oktober 2022 um 19:30Uhr die Absolventinnen der Erzähler*innen-Ausbildung von Regina Huwald und die Flötistin Lynn Elms ins Wasserschloss ein.

Immer mehr “große Kinder” entdecken ihre Liebe zu Märchen und zum Erzählen wieder und machen eine Märchenerzähler*innen-Ausbildung.

So auch die sechs Absolventinnen der Ausbildung von Regina Huwald:

Doris Dollmann, Sandra Gräble, Susanne Heinl, Stefanie Meschenmoser, Petra Selje und Daniela Zeth.

Es gibt keine abendliche Treffen am Lagerfeuer mehr, keine Spinnstuben oder gemeinsames Brotbacken. Ganz bewusst muss der Raum geschaffen werden, in dem Magie wirkt, dem Erzähler und seinen Zuhörern das Wandern zwischen den Welten ermöglicht werden kann. Die sechs Erzählerinnen schaffen diesen Raum und weben ein märchenhaftes Netz um ihre Zuhörer und entführen Klein und Groß ab 12 Jahren in witzige aber auch besinnliche Zauberwelten.

Regina Huwald alias Freya vom SonnenWort bietet auch von Oktober 2022 bis Oktober 2023 wieder eine Erzähler*innen-Ausbildung in Bad Rappenau an. Informationen und Anmeldung über www.SonnenWort-Märchen.de

Für Ihr leibliches Wohl ist in der Pause bestens gesorgt.