"Das Lächeln eines Kindes und das freudige Aufleuchten seiner Augen sind mir mehr wert als das Nicken von hundert Rauschebärten’’, hat der Erfinder des Märchengartens Albert Schöchle über "seinen" Märchengarten einmal gesagt.

Wenn man die Kinder im Märchengarten sieht, weiß man auch heute noch, was er gemeint hat.

Und ganz sicher wird es am Wochenende (31.07. + 01.08.2021) auch wieder zahlreiche leuchtende und funkelnde Kinderaugen auf dem Märchenfest im Unteren Ostgarten geben.

Auf einem eigens hierfür konzipierten und zusammengestellten Märchenpfad durchleben die Kinder (6-12J) an unzähligen, fantasievoll gestalteten und abwechslungsreichen Aktionspunkten das "Jahresmärchen" von Anfang bis Ende und dürfen es in all seinen Facetten erleben.

Ob Malen, Balancieren, Wandern - Basteln, Kriechen, Werfen - oder, oder, oder – nur mit Geschicklichkeit, Ausdauer, Fingerspitzengefühl und Mut lassen sich die Aufgaben lösen, bis am Ende eventuell sogar ein märchenhafter Schatz auf einen oder mehrere Glückliche wartet. Sicher sei jedoch, dass alle Sinne gefordert sind.

