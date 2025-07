Märchenfest im Blühenden Barock

Das erste Wochenende der Sommerferien in Baden-Württemberg steht im Blühenden Barock noch mehr im Zeichen des Märchens: das beliebte Märchenfest findet vom 02. bis 03.08.2025 statt.

Das Märchenfest wird dieses Jahr ganz im Zeichen des Froschkönigs stehen. Es gibt verschiedene Spiel- und Mitmachaktionen.

Damit es für das Familienfotoalbum - egal ober digital oder analog - auch einige Andenken zum spannenden und erlebnisreichen Tag gibt, sind auf dem Weg auch Fotopunkte aufgebaut, bei denen z.B. auch mit phantastischen Papageienflügeln ablichten lassen kann.

Auf der Wiese am Fuße der Emichsburg, findet an beiden Tagen des Märchenfestes ab 15.00 Uhr der Rapunzel-Wettbewerb statt. In drei Altersstufen, nämlich bis 5 Jahre, 6 - 10 Jahre und 11 - 18 Jahre, werden Kinder und Jugendliche gesucht, die mit ihrer Haarlänge Rapunzel Konkurrenz machen könnten.

Klar, an die Zopflänge von Rapunzel wird wohl keiner herankommen. Zopfträger können sich vor Ort unterhalb der Emichsburg melden - eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Start ist für die bis 5-jährigen um 15 Uhr, für die 6-10-jähigen um 15.30 Uhr und für die 11-18-jährigen um 16.00 Uhr. Die Haare müssen hierbei zu einem Zopf geflochten sein.