Märchenfest - Märchen bei Mondschein

Märchen bei Mondschein öffnen eine Tür in die Welt der Fantasie für Erwachsene. Im Licht der Laternen werden die schönsten romantischen und unterhaltsamsten Geschichten unter freiem Himmel geschmackvoll serviert.

Die zauberhaften Töne keltischer Harfe sorgen für die Stimmung.

Die Märchenerzähler nehmen Sie mit auf eine Reise in die faszinierende Welt der Phantasie. Sie können Ihre Alltagssorgen in dieser Zeit vergessen und in eine komplett andere Welt eintauchen. Sie können loslassen und entspannen. Folgen Sie den Abenteuern der Märchenhelden, hören Sie wie die Märchenfiguren, genau so wie wir, auf der Suche nach dem großen Glück im Leben sind, lauschen Sie was alles passieren kann auf dem Weg der Suche, welche Hindernisse zu überwinden sind, und welche Verwandlungen durchlebt werden müssen, um am Ende zum erfüllenden Ziel zu kommen. Die Märchen sind voller Lebensweisheiten, sie geben uns Kraft, Hoffnung, Energie und Lebensmut.

Die feinfühlige Musik der keltischen Harfe wird das Eintauchen in die Märchenwelt begleiten.

Dauer der Veranstaltung 1 Stunde 30 Min. Freier Eintritt.

Veranstaltungsort: Terrasse v. Marmorsaal am Bopser, neben Teehaus