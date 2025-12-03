Märchenhafte Adventslesung für Erwachsene

Frei und warmherzig erzählte Märchen und Mythen, die Herz und Seele erfreuen – Eine Veranstaltung für Erwachsene.

Die professionelle Märchen- und Geschichtenerzählerin Sarah Schmidt erzählt Märchen und Mythen aus nordischen Weiten und Europa. Umrahmt von Flötenklängen und Gesang weben die Märchen ihren Zauber in den lauschenden Zuhörer hinein und führen mit innigen Bildern in andere Welten.

Tauchen Sie ein in die mündliche Erzählkunst, die das Herz nährt und die Seele beflügelt. „Du allein bist das Märchen. Es lebt und webt in Dir.“