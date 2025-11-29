Märchenhafter Fellbacher Weihnachtsmarkt

Die Besucherinnen und Besucher können auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt mit allen Sinnen eine märchenhafte Adventszeit erleben, Freunde und Familie treffen, duftenden Glühwein genießen oder frisch gebrannte Mandeln naschen.

Neben den regulären Ständen laden ganz besonders die Wechselhütten zum Schlendern, Staunen und Stöbern ein! Dort präsentierten sich wechselnde Vereine, Kunsthandwerker, kleinere Betriebe, sowie Schulen und Kindergärten mit attraktiven Angeboten. Für die kleinen Besucher gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm aus Märchen-Vorlesezeit und Mitmachaktionen.

Mo-Mi 16-20 Uhr

Do-So 12-20 Uhr