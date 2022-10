Märchenhafter Plochinger Weihnachtsmarkt

Wunderschöner stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt und viel musikalischem Begleitprogramm.

Der traditionelle Plochinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende seine Pforten. Rund um den festlich geschmückten Marktplatz und in der Fußgängerzone werden in weihnachtlichen Häuschen und an schön dekorierten Ständen Kunst, Handwerk und Weihnachtsschmuck, Handgemachtes und Ausgefallenes, heiße Waffeln, duftender Glühwein und vieles mehr geboten.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf einen ganz besonderen Markt freuen: Der Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft. Unter dem Motto „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ - angelehnt an das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm - verzaubert der diesjährige Plochinger Weihnachtsmarkt nicht nur die kleinen Besucher. Lichterglanz, Märchenfiguren und funkelnde Sterne verwandeln die Innenstadt zu einem wahren Märchenland – hier kann man ins Träumen kommen.