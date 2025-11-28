Märchenhafter Plochinger Weihnachtsmarkt

Der traditionelle Plochinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende zum 46. Mal als einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte der Region seine Pforten.

Rund um den festlich geschmückten Marktplatz und in der Fußgängerzone werden in weihnachtlichen Häuschen und an schön dekorierten Ständen Kunst, Handwerk und Weihnachtsschmuck, Handgemachtes und Ausgefallenes, heiße Waffeln, duftender Glühwein und vieles mehr geboten. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf einen ganz besonderen Markt freuen: Der Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft. Unter dem Motto „Das tapfere Schneiderlein“ - angelehnt an das bekannte Märchen der Brüder Grimm - verzaubert der diesjährige Plochinger Weihnachtsmarkt nicht nur die kleinen Besucher.

Auf dem Marktplatz, im Alten Rathaus, dem Fischbrunnenplatz und in der Marktstraße sorgen die Weihnachtsmarkthüttchen und -stände für eine vorweihnachtliche Stimmung. Viele Stände mit adventlichen, dekorativen und kulinarischen Angeboten und der Kunsthandwerkermarkt laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Dort können mit Sicherheit die ersten Weihnachtsgeschenke erstanden werden. Im Erdgeschoss des Alten Rathauses und im Sitzungssaal findet man Kunsthandwerk satt: Von selbsthergestellten Schmuckstücken, Filzarbeiten, Malerei und vielem mehr – es ist für jeden Kunstliebhaber etwas geboten.

Rund um den Marktplatz gruppieren sich wieder einige kleine Holzhäuschen, in denen weitere Kunsthandwerker ihre Waren anbieten. Für weihnachtliche Klänge sorgen während des gesamten Weihnachtsmarktes Plochinger Vereine und Organisationen.

Freitag 17-21 Uhr, Samstag 13-21 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr.