Märchenkomödie "Der Schatten"

Die Theatergruppe "In Fraxino Vallium" aus Eschental spielt im Weidnerhof im Freilandmuseum Wackershofen.

In einem Königreich, in dem Märchen noch Wirklichkeit sind, der Däumling auf dem Markt einkaufen geht und der Menschenfresser ein eigenes Gasthaus betreibt scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Ein fremder Gelehrter kommt in dieses Land und erlebt, wie ihn seine Liebe zur Prinzessin in Schwierigkeiten bringt. Er erfährt am eigenen Leib, wie man als guter Mensch schnell zwischen die Fronten von Neid, Machtstreben und Missgunst gerät. Die Menschen kennen ihre Schattenseiten nicht. Und wenn sich selbst der eigene Schatten gegen einen wendet wird klar, dass nicht jedes Märchen gut ausgehen muss.