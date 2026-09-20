Märchenkrimi

Ein interaktives Märchenabenteuer.

Im Märchenland herrscht Chaos! Dornröschen schläft einfach weiter, weil der Prinz zu spät zum Wachküssen kommt. Der Froschkönig wird entführt, noch bevor er seine Prinzessin kennenlernt. Und Schneewittchen – die hat plötzlich eine Zwergen-Allergie! Zum Glück gibt es Meisterdetektiv Rumpel-Heinz, der mit seinem Detektivbüro am Rand des Märchenreichs alle Hände voll zu tun hat.

Mit nichts weiter als einem Stuhl, einer Perücke und einer Pfeife verwandelt Michael Miensopust sich blitzschnell in die unterschiedlichsten Figuren – mal winzig wie ein Zwerg, mal groß wie ein Held, mal schrullig, mal witzig, immer voller Fantasie. Das Publikum wird Teil seiner Ermittlungen und hilft, die Märchenwelt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Bühnenzauberer lässt die Fantasie tanzen – mit Humor, Spielfreude und überraschenden Verwandlungen. Ein turbulentes Theaterabenteuer, das kleine und große Zuschauer begeistert!