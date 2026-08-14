Märchenreise für Erwachsene in der Salzgrotte

Unter einem sanften Sternenhimmel aus Licht beginnt eine Reise nach innen.

In der ruhigen Atmosphäre der Salzgrotte Bad Überkingen führt sie Frau Johanna Schober auf Märchenreisen die berühren, inspirieren und Kraft schenken.

- Zur Ruhe kommen

- Entspannt durchatmen

- Märchen hören und innerlich reisen

Die besondere Kombination aus salzhaltiger Luft, leiser Musik, Sternenhimmel und Märchen schafft einen Raum der Entspannung.

Märchen sind seit Jahrhunderten eine Inspiration für das Leben. Moderne Märchen für Erwachsene auch Seelenmärchen genannt , berühren die Seele, schenken neue Perspektiven und können Kraft geben für die Herausforderungen des Alltags.

Märchenreisen – eine Kraftquelle für die Seele