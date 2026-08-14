Märchenreise für Kinder in der Salzgrotte

In der besonderen Atmosphäre der Salzgrotte Bad Überkingen dürfen Kinder auf eine zauberhafte Reise gehen.

Gemeinsam mit der Märchenerzählerin Johanna Schober tauchen sie in fantasievolle Geschichten ein und erleben eine ganz besondere Auszeit.

Während die Kinder im wohltuenden Totes-Meer-Salz spielen, lauschen sie spannenden Märchen und lassen ihrer Fantasie freien Lauf.

- Wohltuend für die Atemwege

- Salzluft wie am Meer

- Spielerisches Entdecken im Salz

- Märchen als Kraftquelle für Herz und Seele

Gerade für Kinder mit Atemwegserkrankungen kann der Aufenthalt in der Salzgrotte besonders angenehm sein. Die Kombination aus salzhaltiger Luft, Ruhe und Märchen stärkt Körper und Seele.

Die Kinder dürfen gespannt der Geschichte lauschen, zur Ruhe kommen und dabei Kraft und innere Stärke für ihren Alltag schöpfen.

Ein besonderes Erlebnis für kleine Entdecker.