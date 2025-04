Märchenspaziergang im Park

Die beiden Märchenerzählerinnen des Balsam Märchenteams, Cornelia Tanner und Eva Kern-Horsch, laden am Samstag, dem 31. Mai 2025 zum Märchenspaziergang durch die erblühenden Rappenauer Parkanlagen ein.

Bis September findet an jedem letzten Samstag im Monat um 10 Uhr ein Märchenspaziergang statt. Eineinhalb Stunden den Alltag hinter sich lassen und dabei die Märchen als Brücke zur Natur genießen. Stimmig ausgewählt – je nach Jahreszeit und Ort – schöpfen die beiden Bad Rappenauer Märchenerzählerinnen aus dem großen Schatz der Volksmärchen aus aller Welt, die frei erzählt werden. Mal besinnlich, mal heiter und in jedem Monat anders – so kommen Märchenliebhaber und solche, die es werden wollen auf ihre Kosten. Charmant umrahmen die beiden Künstlerinnen mit Musikinstrumenten ihre vielfarbigen Darbietungen für Erwachsene.

Treffpunkt am 31.05. ist um 10.00 Uhr vor dem Sole- und Saunaparadies RappSoDie, Salinenstraße 37. Bitte ein Sitzkissen mitbringen.

Weitere Informationen bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Tel. Nr. 07264/922-393 oder unter www.balsam-märchenteam.de bzw. telefonisch unter Tel. 07268/359 und Tel. 07268/9601394.