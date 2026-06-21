Märchenspaziergang im Park

Die beiden Märchenerzählerinnen des Balsam Märchenteams, Cornelia Tanner und Eva Kern-Horsch, laden am Samstag, dem 25. Juli 2026 zu einem Märchenspaziergang durch die sommerlich erblühten Bad Rappenauer Parkanlagen ein.

Einmal den Alltag hinter sich lassen und dabei die Märchen als Brücke zur Natur genießen. Stimmig ausgewählt – je nach Jahreszeit und Ort – schöpfen die beiden Bad Rappenauer Märchenerzählerinnen aus dem großen Schatz der Volksmärchen aus aller Welt, die frei erzählt werden. Mal besinnlich, mal heiter und in jedem Monat anders – so kommen Märchenliebhaber und solche, die es werden wollen auf ihre Kosten. Charmant umrahmen die beiden Künstlerinnen mit Musikinstrumenten ihre vielfarbigen Darbietungen für Erwachsene.

Treffpunkt am 25.07.26 ist um 10.00 Uhr vor dem Hotel Saline 1822, Salinenstraße 33 (ohne Voranmeldung).

Der Märchenspaziergang dauert ca. 90 Minuten. Bitte ein Sitzkissen mitbringen. Weitere Informationen bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Tel. Nr. 07264/922-391 oder unter www.balsam-märchenteam.de bzw. telefonisch unter Tel. 07268/359 und Tel. 07268/7212595.