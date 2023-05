In den Gärten und auf den Obstwiesen sind so viele bunte Früchte gewachsen - und aus allen Ecken der Erde gibt es so viele bunte Geschichten dazu - wollt ihr sie hören und ein wenig naschen?

Ihr Kinder seid herzlich eingeladen zu einer herbstlichen Märchenstunde. Bringt eure Freunde und Freundinnen mit!

Anmeldungen unter Tel: oder unter beilstein@vhs-unterland.de