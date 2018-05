Märchenstunde zum Wochenmarkt - Geschichten aus vergangenen Zeiten

So wie heute, so war es auch seit jeher auf dem Wochenmarkt: Es tummelten sich so allerlei Gestalten und es gab so manche Leckerei zu kaufen. Und wie heute, so wurden auch früher Geschichten erzählt und Neuigkeiten ausgetauscht – es wurde »geratscht und gebatscht«.

Diese alten Geschichten werden von einer professionellen Erzählerin dargeboten: Geschichten von all den Dingen, die auf dem Markt verkauft wurden, von Menschen, die dort unterwegs waren und auch von zwielichtigen Gestalten, die ihren Lebensunterhalt auf nicht ganz legale

Weise verdient haben. Lassen Sie sich in die alte Zeit entführen!

Gästeführerin: Xenia Busam

Treffpunkt: Im MIK, Eberhardstraße 1