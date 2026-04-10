Märchentag im Freilandmuseum Wackershofen

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Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

In mehreren historischen Gebäuden des Freilandmuseums werden Märchen und Geschichten dargeboten.

Die Märchen werden aber nicht etwa vorgelesen, sondern nach alter Tradition frei erzählt. An den Erzählstationen nehmen die Mitglieder des Märchenkreises ihre kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise in längst vergangene Zeiten und tragen auf eindrucksvolle Weise die Erzählungen vor.

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Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall
Kinder & Familie

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