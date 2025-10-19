Märchentag

Der Stuttgarter Märchenkreis besucht uns, um spannende Geschichten vorzutragen. Neben Klassikern werden Märchen aus aller Welt zum Besten gegeben.
Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall
Kinder & Familie
