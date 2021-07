Märchenwanderung

Erfahren Sie, was sich einst hinter den Mauern und Türen von Bietigheim alles zugetragen haben hätte können.

In der über 1.200 jährigen Stadtgeschichte ist viel passiert, vieles davon ist dokumentiert, aber was würden die Häuser über ihre einstigen Bewohner erzählen, wenn Sie könnten? Denn es war einmal oder auch nicht, ein Bauer, ein Schneider, ein Priester und noch so manch andere Bürger, die nicht in den Analen stehen. Genau davon weiß die ausgebildete Märchenerzählerin Stefanie Keller, alias Fanny zu berichten. Erfahren Sie Vieles zum Staunen, Schmunzeln und Lachen.

Treffpunkt: Wanderparkplatz beim Häckselplatz in Bissingen um 16.00 Uhr

Ge­eig­net für Kin­der ab 4 Jah­ren

An­mel­dung: Tel. 0152/​54136830 oder sckeller@gmx.de