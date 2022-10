Mühlen, Tod und Teufel

Die Erzählerin Stefanie Keller nimmt Sie mit auf eine märchenhaft schaurige Wanderung, vorbei an den zwei Mühlen von Bietigheim bis hin zum Friedhof Sankt Peter. Der Tod und der Teufel werden im alten Volksglauben oft mit Mühlen in Verbindung gebracht und so auch in der Welt der Legenden und Märchen. Es gibt vieles von dunklen Gesellen zu berichten.

SA 05. November 2022

Treffpunkt: Parkplatz Farbstraße um 17.00 Uhr und Ende am Friedhof St. Peter

Geeignet für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren

Anmeldung: Tel. 0152/54136830 oder sckeller[at]gmx.de