Märchenwanderung

In die Natur eintauchen mit wundervollen Geschichten.

Unter anderem erfahren, warum die Bäume nicht mehr reden, warum die Eiche gebuchtete Blätter hat, wie die Geschichten in die Welt kamen, wie der Holunder zu seinem Namen kam und wie die Blumen entstanden sind. Die Märchenwanderin und ausgebildete Erzählerin Stefanie Keller, alias Märchenhexe Steffi, nimmt Groß und Klein mit auf eine Wanderung, bei der man an ausgewählten Orten all das und noch viel mehr erfährt. Außerdem warten auch noch diverse Überraschungen auf die Zuhörer.

Anmeldung erforderlich:

Stefanie Keller (www.wortzauber.org), Mobil: 0152-54136830, E-Mail: sckeller@gmx.de