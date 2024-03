Märchenwanderung

Das Erzählen von Märchen ist eine große Leidenschaft, die nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene faszinierend ist, wenn man sich darauf einlässt.

Vor allem liebe ich es, die Magie der Märchen durch Bewegung zu entfalten. Daher bin ich oft als Märchenwanderin unterwegs, sei es in der Natur oder in verschiedenen Städtchen. Die Märchen werden an den Orten erzählt, an denen sie sich zugetragen haben könnten. Auf diese Weise erleben Sie den Wald, die Wiesen, die Bäume und so manches Haus auf eine völlig neue und beeindruckende Art. Wenn die Zuhörer dann einhellig sagen: „Ja, so muss es gewesen sein“, „Ja, alles hier ist geschehen“, dann ist das Ziel erreicht.

Die Wanderung ist speziell für Kinder und ihrer Eltern aber auch eine gute Gelegenheit für Großeltern und Ihre Enkel.

Generell wird wetterfeste Kleidung empfohlen.

Treffpunkt:

Haus Haigern – Kath. Freizeit und Begegnungshaus, Haigern 3, 74388 Talheim

Wanderung im Haigernwald

Mit Stefanie Keller, Wortzauberin, Märchenerzählerin und Jürgen Häffner, keb Heilbronn.