Märchenworkshop

Haben Sie Lust Märchen zu erzählen?

Der Diakonie Kreisverband Heilbronn startet ein Projekt im sozialen Bereich und sucht Ehrenamtliche, die die alte Kunst des Märchenerzählens lernen und dann in sozialen Einrichtungen, wie Seniorenresidenzen oder Kindertagesstätten Märchen erzählen möchten.

Die Märchenerzählerin Heide erzählt seit vielen Jahre ehrenamtlich Märchen aus der ganzen Welt für Groß und Klein und zieht mit der Kunst des freien Erzählens alle gleichermaßen mit ihren Geschichten in Bann. An zwei Nachmittagen wird sie ihr Wissen weitergeben und Sie erlernen die Grundlagen des Märchenerzählens, worauf Sie bei der Auswahl des Märchens achten sollten, wie Sie sich Märchen erarbeiten und verinnerlichen um sie frei erzählen zu können und ebenso, wie sich Stimme, Mimik und Gestik einsetzten lassen. Entdecken Sie dabei Ihre eigenen Stärken und lernen mit Ihrer Sprache Bilder entstehen zu lassen und die Ihre Zuhörer*innen mit in andere Welten zu nehmen.

Nach dem ersten Termin haben Sie Zeit, sich zu Hause mit dem Gelernten zu befassen und sich ein eigenes Märchen zu erarbeiten. Beim zweiten Termin werden alle Teilnehmer*innen dieses Märchen in der Gruppe frei erzählen. Selbstverständlich erhalten Sie Ideen zur Märchenauswahl!

Danach werden Sie weiter an Senioreneinrichtungen oder Kindergärten vermittelt und Sie selbst können die Zuhörenden in den Genuss der Märchen bringen.

Die Termine können nur zusammen belegt werden.